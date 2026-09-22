TÜRK-İŞ, Manisa Turgutlu'da 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, Manisa Turgutlu'da 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyı kınadı

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TÜRK-İŞ, Manisa Turgutlu\'da 2\'si ağır 11 öğrencinin yaralandığı saldırıyı kınadı
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TÜRK-İŞ, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınadı. Sendika, saldırıda 2'si ağır 11 öğrencinin yaralandığını belirterek eğitim kurumlarının güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Eğitim kurumlarımız şiddetin ve korkunun değil; bilimin, emeğin ve geleceğin şekillendiği güvenli alanlar olması gerektiğine inanıyor, öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz" denildi.

TÜRK-İŞ, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesi İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıyı üzüntüyle karşılıyor ve saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim çalışanlarının güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürmesi en temel önceliklerimizden biri olmalıdır. Eğitim kurumlarımız şiddetin ve korkunun değil; bilimin, emeğin ve geleceğin şekillendiği güvenli alanlar olması gerektiğine inanıyor, öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Kaynak: ANKA
TurgutluGüvenlikSendikaManisaEğitimGüncelSon Dakika

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