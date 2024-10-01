TÜRK-İŞ'ten Hazine Önünde Basın Toplantısı

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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, uygulanan iktisat politikası ve vergideki adaletsizliğe yönelik yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kitlesel basın toplantısı yapılacağını bildirdi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısı Konfederasyon Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çalışma hayatındaki güncel konuların görüşüldüğü toplantının ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Türkiye'de ücretli çalışanların geçinmekte zorlandığına işaret edilen bildiride, "hayat pahalılığının 40 yıldır görülmeyen seviyeye geldiği" ifade edildi.

İşçiler başta olmak üzere, memurlar, emekliler, esnaf, köylü ve işsiz gibi toplumun çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirlilerin yaşam şartlarını düzeltecek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilen bildiride, "Tasarrufu, gücü olanlar yerine getirmelidir. Fedakarlığı yapacak olanlar, geçmiş dönemde refahını artıranlardır." denildi.

Emeğiyle geçimini sürdürmeye çalışanların, enflasyonun nedeni değil mağduru olduğu belirtilen bildiride, "Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar emek ağırlıklı olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 6 Ağustos'ta yaptığı toplantıdan bu yana çeşitli yöntemlerle dile getirilen taleplerin yeterince karşılık bulmadığı ifade edilen bildiride, çalışma hayatındaki sıkıntıların ağırlaşarak devam ettiği belirtildi. Bildiride şunlar kaydedildi:

"TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, devam etmekte olan eylem programı çerçevesinde, 2 Ekim 2024 Çarşamba Günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde uygulanan iktisat politikası ve özellikle vergideki adaletsizliğe yönelik kitlesel bir basın toplantısı yapılmasını, Yönetim Kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere ağırlaşan geçim ve çalışma şartlarını protesto etmek için Ankara'da 'Emek Buluşması Mitingi' düzenlenmesini kararlaştırmıştır."