Türk İşaret Dili Bayramı Kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biz aynı duyguların insanıyız, birbirimizi gönülden anlarız. Parmaklardan kalplere uzanan ve bir işaretle hayatı anlamlandıran 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun. Anlayış ve sevgi diliyle iletişim kurmaya, gönül köprülerimizi güçlendirmeye ve daha erişilebilir bir dünya inşa etmeye devam edeceğiz."