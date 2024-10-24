Türk-Japon Dostluğu Rakugo Etkinliği

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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı kapsamında, "Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi" etkinliği düzenlenecek.

The Japan Foundation ve Komedi Kulüp iş birliğinde, Sarp Apak'ın moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik, 3 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, uzman isimlerin katılacağı özel bir söyleşi de gerçekleştirilecek.

Mizah temasını odağına alacak sanat buluşmasında, üç farklı Rakugo performansı komedi gösterisi eşliğinde sahnelenecek.

Japonya'nın yüzyıllara dayanan geleneksel hikaye anlatma sanatı Rakugo, Chiba Ticaret Üniversitesinden Prof. Halit Mızraklı, Kanagawa Üniversitesinden Prof. Kimie Oshima ve Rakugo performans sanatçısı Shinoharu Tatekawa'nın katılımıyla mizahın modern toplumdaki yerine farklı bir bakış sunacak.

Rakugo nedir?

Rakugo, genellikle sahnede tek başına oturan bir sanatçının (rakugoka) mizahi ve dramatik hikayeler anlattığı bir formatta sunuluyor.

Sanatçı sadece bir yelpaze (sensu) ve bez (tenugui) kullanarak, farklı karakterleri canlandırır ve izleyiciye eğlenceli bir şekilde hayat dersleri sunar.

Genellikle günlük yaşamdan kesitler, komik diyaloglar ve sürpriz sonlarla zenginleştirilen ve 17. yüzyıldan itibaren gelişen performans sanatı, Japon kültüründe mizahın önemli bir parçası olarak öne çıkmakta.