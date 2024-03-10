Türkiye Dağcılık Federasyonuna Bağlı Kadın Dağcılar Ağrı Dağı\'na Zirve Tırmanışı Yaptı

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Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.

8 Mart Kadınlar Günü kapsamında "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" için Doğubayazıt ilçesine gelen ve hazırlıklarını tamamlayan 12 kadın dağcı, salı günü Çevirme mezrasından yürüyüşe başladı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu yürüyüşlerini sürdüren dağcılar, 3400 rakımda kamp çadırlarını kurdu. Kadın dağcılar, kar ve tipi nedeniyle burada 2 gün kamp yapıp dağcılık antrenörü Ayşe Kalkan liderliğinde tekrar saatlerce süren zorlu tırmanışın ardından 4900 rakıma ulaştı.

Dağcılar, zirveye 237 metre kala kadın dağcılardan birinin yüksekliğe bağlı rahatsızlığı nedeniyle geri dönüş kararı aldı.

Zirveden inişi sorunsuz gerçekleştiren dağcılar, "Türk Kadınının Yeri Zirvedir" pankartı açarak kadınlar gününü kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Toprak Erol, faaliyetin 5 gün sürdüğünü söyledi.

Ağrı Dağı'nın yılın her dönemi dağcıları ağırladığını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Bu tırmanışımızın mottosunu "Türk Kadınının Yeri Zirvedir" olarak belirledik. Sadece dağların doruğu anlamında değil, her anlamda Türk Kadını güçlü, dayanıklı, fedakardır. 8 Mart Kadınlar Günü'ne bu sloganla bu zirve faaliyeti yakışırdı. Ağrı Zirvesinde flamamızı açma şansına sahip olamasak da biz Türk Kadınının azmiyle, dayanıklılığıyla, dayanışma gücüyle yerinin zirveler olduğunu kanıtladık."