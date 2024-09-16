Türk Kızılay 102. Yılını Öğrencilerle Kutladı

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Siirt'te, Türk Kızılay Şubesinin 102. kuruluş yıl dönümü ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle kutlandı.

Merkez Gökçebağ beldesinde düzenlenen etkinlikte pasta kesildi, çocuklar müzik eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, 16 Eylül 1922'de kurulan Siirt şubesinin 102. yıl dönümünü geleceğe ışık tutacak çocuklarla kutladıklarını söyledi.

Etkinlikte öğrencilere Kızılay'ı da anlattıklarını ifade eden Altunç, şunları kaydetti:

"Kızılay kurulduğu yıldan bu yana insanlığın yaşadığı acıları hafifletmek, toplumsal dayanışmayı sağlamak amacıyla sayısız çalışmalar gerçekleştirdi. Ülkemizin yüz akı olan Türk Kızılay hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla adından söz ettirmiş hem de milletimizin gönlünde yer edinmiştir. Siirt'te de bu onurlu görevi özveriyle yerine getiren Kızılay gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Etkinlikte daha sonra öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.