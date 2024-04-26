Türk Kızılay, 23 Nisan Haftası\'nda 5. Kızılay Çocuk Festivali\'ni düzenledi

Güncel

Türk Kızılay, "23 Nisan Haftası" kapsamında 5. Kızılay Çocuk Festivali'ni düzenledi.

Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörlüğünce, "23 Nisan Haftası"nda 20-28 Nisan'da Kızılay şubeleri işbirliğiyle 45 ilde düzenlenen festival, Ankara Mavi Göl'de de gerçekleştirildi.

Mamak'taki 5 ilkokuldan yaklaşık 1000 öğrenci ve 39 öğretmenin katıldığı festival ile çocukların gelişimine katkıda bulunmak için onları sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturarak, sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Sahne gösterileri, kukla şovlar, şişme oyun alanı, interaktif oyunlar, boyama atölyeleri ve ikramlıklarla çocukların keyifli vakit geçirdiği festivalde, 50 Türk Kızılay gönüllüsü görev yaptı.

Etkinliğin ardından yakılan mangal sonrası arkadaşlarıyla piknik yapan çocuklar, Mavi Göl'ün eşsiz manzarası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, festival, geçen yıl deprem bölgesinde gerçekleştirilmişti.