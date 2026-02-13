Türk Kızılay Baskil Şubesi\'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

Elazığ'da Türk Kızılayı Baskil Şubesi tarafından köy okullarında okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteği verildi.

Türk Kızılay Baskil Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye Büyükpınar İlkokulu ve Baskil Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere kıyafet ve çeşitli hediyeler verdi.

Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yönelik yardım faaliyetlerinin ilçe genelinde devam ettirecek.