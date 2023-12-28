Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, Ana Sınıfı Öğrencilerine Kışlık Giysi Desteği Sunuyor

Türk Kızılay Baskil Temsilciliği, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığının desteğiyle ilçedeki ana sınıfı öğrencilerine kışlık giysi desteği sundu.

Türk Kızılay Elazığ Şubesince hayırseverlerin katkısıyla temin edilen mont, bot, atkı, bere, eldiven ve çoraplar Genç Kızılay Baskil gönüllüleri tarafından özenle paketlendi ve dağıtıldı.

Gönüllüler hazırladıkları yardım paketlerini okulları gezerek, öğrencilere ulaştırıyor.

Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan, AA muhabirine, kış aylarında ihtiyaç sahibi çocuklara destek sunmak için "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında kışlık giysi dağıttıklarını söyledi.

Türk Kızılay'a bağışta bulunan ve bu çocukların tebessümlerine, sevinçlerine vesile olan tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaplan, yardımların temininde kendilerine destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya'ya ve gönüllülere de teşekkür ettiklerini belirtti.