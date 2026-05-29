Türk Kızılay Bişkek'te Kurban Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay Bişkek'te Kurban Dağıttı

Türk Kızılay Bişkek\'te Kurban Dağıttı
29.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Bişkek'te ihtiyaç sahiplerine kurban etleri dağıtarak bayram bereketi sağladı.

Türk Kızılay, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği faaliyetlerle yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban bereketi taşıdı.

Başkentteki modern bir kesimhanede gerçekleştirilen kesimlerin ardından paketlenen kurban etleri, Türk Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kentin kenar mahallelerinden birinde gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Kırgızistan Kızılay Başkanı Çingiz Cakıpov, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, Türk Kızılay gönüllüleri ve yerel makamların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, burada yaptığı konuşmada, Kırgız ailelerin kurban bayramını tebrik ederek, "Türk Kızılay, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için buradadır." dedi.

Yardımları teslim alan Kırgız aileler, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'ın bağışçılarına teşekkürlerini ve dualarını iletti.

"2 bin ila 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın yaklaşık 30'a yakın ülkede kurban programları icra ettiğini belirterek, "Bugün de dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunmaktan ve bu bereketi buradaki kardeşlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Sarılar, "Bişkek'te toplam 50 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdik. Bu da 350 hisseye, yani yaklaşık 10 tonluk et miktarına tekabül ediyor. Elde edilen bu kurban etlerini, şu anda da sahada gördüğünüz gibi tek tek dolaşarak aşağı yukarı 2 bin ila 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerinde

Dünyanın dört bir yanında hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Sarılar, "Biz bir iyilik elçisiyiz. Kızılay öyle büyük bir çınar, ulu bir çınar. Bugün için Kızılay'ımız dünyada çok bilinen ve her gittiğimiz yerde hasretle kucaklanan bir kurumuz. Biz bu bilinçle elimizden gelen iyilik harekatını daha da geliştirmeye, daha da iyi şeyler yapmaya kendimizi adamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Kızılay, Türkiye, Güncel, Kurban, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Bişkek'te Kurban Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi İran: ABD uçağı, Buşehr kenti yakınlarında imha edildi
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:01
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı
DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
19:02
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki mesajlar deşifre oldu: Helikopter pazarlığı da yapmışlar
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 21:59:38. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Bişkek'te Kurban Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.