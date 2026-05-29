Türk Kızılay Bişkek\'te Kurban Dağıttı

Türk Kızılay, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirdiği faaliyetlerle yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban bereketi taşıdı.

Başkentteki modern bir kesimhanede gerçekleştirilen kesimlerin ardından paketlenen kurban etleri, Türk Kızılay ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kentin kenar mahallelerinden birinde gerçekleştirilen dağıtım etkinliğine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, Kırgızistan Kızılay Başkanı Çingiz Cakıpov, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez, Türk Kızılay gönüllüleri ve yerel makamların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ökem, burada yaptığı konuşmada, Kırgız ailelerin kurban bayramını tebrik ederek, "Türk Kızılay, kardeşlik bağlarının güçlenmesi için buradadır." dedi.

Yardımları teslim alan Kırgız aileler, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'ın bağışçılarına teşekkürlerini ve dualarını iletti.

"2 bin ila 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay'ın yaklaşık 30'a yakın ülkede kurban programları icra ettiğini belirterek, "Bugün de dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunmaktan ve bu bereketi buradaki kardeşlerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Sarılar, "Bişkek'te toplam 50 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdik. Bu da 350 hisseye, yani yaklaşık 10 tonluk et miktarına tekabül ediyor. Elde edilen bu kurban etlerini, şu anda da sahada gördüğünüz gibi tek tek dolaşarak aşağı yukarı 2 bin ila 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Türk Kızılay, din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın dünyanın her yerinde

Dünyanın dört bir yanında hiçbir din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Sarılar, "Biz bir iyilik elçisiyiz. Kızılay öyle büyük bir çınar, ulu bir çınar. Bugün için Kızılay'ımız dünyada çok bilinen ve her gittiğimiz yerde hasretle kucaklanan bir kurumuz. Biz bu bilinçle elimizden gelen iyilik harekatını daha da geliştirmeye, daha da iyi şeyler yapmaya kendimizi adamış durumdayız." ifadelerini kullandı.