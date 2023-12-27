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Türk Kızılay Bolu Şubesi 2 yılda 37 bin 969 aileye yardım etti - Son Dakika
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Türk Kızılay Bolu Şubesi 2 yılda 37 bin 969 aileye yardım etti

Türk Kızılay Bolu Şubesi, kadın gönüllülerin desteğiyle 2 yılda 37 bin 969 ihtiyaç sahibi ailenin yardımına koştu. Şube, barınma, beslenme ve sağlık yardımı gibi ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi 2 yılda 37 bin 969 aileye yardım etti
27.12.2023 - 17:17,
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Türk Kızılay Bolu Şubesi, kadın gönüllülerin desteğiyle 2 yılda 37 bin 969 ihtiyaç sahibi ailenin yardımına koştu.

Türk Kızılay Bolu Şubesinden yapılan açıklamada, toplumsal dayanışmanın sağlanması, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunulması, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırılması için 1868 yılından bu yana önemli görevler üstlenen Türk Kızılay'ının, şubelerinin aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, sosyal yardım projelerinin ana eksenine, "insan onurunu korumayı" yerleştiren Türk Kızılay'ının, ihtiyaç sahiplerinin en özel günlerinde de yanında olmaya çaba gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, "Afetlerden sağlık hizmetlerine, kan temininden gıda yardımlarına kadar nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa Kızılay olarak oradayız. Bu kapsamda Bolu'da da çok önemli işlere imza atıldı. Ekiplerimiz ev ziyaretleri yaparak, mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik kıyafet çadırları kurdurlar. Yeni doğum yapan annelere 'sevgi bohçası' dağıttılar." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bolu Şubesi Kadın Başkanı Ünsal Toylan da huzurevlerinde kalan yaşlıların her ay doğum gününü kutladıklarını, atkı, bere örme etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel gereksinimli bireylerimizi her zaman ziyaret ederek, etkinlikler düzenledik. 2021'den bu yana 37 bin 969 aileye ulaşarak, ihtiyaçlarını karşıladık. Kentte ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın yanı sıra, genel merkez koordinasyonunda afet farkındalık eğitimleri düzenledik. Kadın gönüllülerimiz deprem, sel ve yangınlarda sahada görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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