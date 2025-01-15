Türk Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Desteği - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Desteği

Türk Kızılay\'dan Depremzedelere Mutfak Desteği

Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden kadınlara destek olmak için 'İyilikle Pişen Hayatlar' aşçılık atölyesi düzenledi. Etkinlikte, depremzede kadınlara mutfak kültürü ve yemek yapma becerileri öğretildi.

15.01.2025 18:37  Güncelleme: 18:43
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Türk Kızılay, 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden ve zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden kadınlara destek olmak amacıyla, ünlü şef Somer Sivrioğlu liderliğinde 'İyilikle Pişen Hayatlar' isimli bir aşçılık atölyesi serisi düzenlendi. Serinin ikinci etkinliği, Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Tayfur Sökmen Kampüsü'nde Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Atölyede 10'u aşçılık bölümü öğrencisi, 10'u da ev kadını olmak üzere toplam 20 depremzede kadın yer aldı. Etkinlikte, katılımcılar hem mutfak kültürünü tanıma hem de pratik yemek yapma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

'ARTIK İYİLEŞME DÖNEMİNDEYİZ'

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "6 Şubat depremlerinden sonra burada çok büyük acılar yaşandı. Depremin ikinci senesine yaklaşıyoruz, artık iyileşme dönemindeyiz. Burada çok güçlü kadınlarımız var. Her deprem bölgesine geldiğimde bunu söylüyorum. Kadın güçlü olduğu zaman aileyi kendisi ayağa kalkmıyor, ailesini de çocuklarıyla beraber ayağa kaldırıyor. İyilikle Pişen Hayatlar Projesi, bir kadın projesi aynı zamanda bir iyilik projesi. Çok önemli iyileştirici bir güce sahip, dolayısıyla bizler için çok önemli bir proje" dedi.

Haber - Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Depremzedelere Mutfak Desteği - Son Dakika

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