Türk Kızılay\'dan Şam\'a Gıda Yardımı

Türk Kızılay, Suriye'nin başkenti Şam'da ihtiyaç sahibi 400 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Başkent Şam'ın Kudseyya Mahallesi'nde yardım dağıtımı kapsamında düzenlenen programa Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'nin ve sivil toplum kuruluşlarının, Suriye'nin yeniden toparlanması ve ayağa kalkması sürecine destek verdiğini belirtti.

Ramazan ayı dolayısıyla bölgede yaşayan dost ve akraba topluluklara yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle ramazan ayında beraber yürüdüğümüzü göstermek amacıyla böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz Kudseyya Mahallesi, Kuzey Kafkasya halklarının, Çeçen, Avar, Dağıstanlı ve Çerkez topluluklarının bir arada yaşadığı bir bölge."

Türkiye olarak Türk Kızılayın destekleriyle buradaki mağdur topluluklara yardım ulaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, ramazan ayında Çerkez Derneğini ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttıklarını aktardı.

Yılmaz, Türkçe ve İngilizce eğitim gören Çerkez çocuklarla yardım dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Derneğin olduğu ana yolun ve tesislerin restorasyonuna ilişkin planların bulunduğunu dile getiren Yılmaz, çalışmaların aşamalı şekilde uygulanacağını söyledi.

Çerkez Derneği Başkanı Hişam Kat ise Büyükelçi Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin 1948'de kurulduğunu, 1959'da da resmi statü kazandığını hatırlattı.

Suriye'nin birçok ilinde şubelerinin bulunduğunu belirten Kat, Türkiye ile sürekli iyi ilişkiler içinde olduklarını, Türkiye'deki derneklerle iletişimlerinin ve akrabalık bağlarının sürdüğünü vurguladı.

Türkiye'nin mevcut süreçte önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Kat, Türkiye ile iyi ilişkilerin kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi.