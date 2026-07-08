Türk Kızılay'dan Venezuela'ya Yardım - Son Dakika
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Türk Kızılay'dan Venezuela'ya Yardım

08.07.2026 01:25
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Türk Kızılay, Venezuela'daki depremzedelere 1000 hijyen seti gönderdi, dayanışma mesajları verildi.

LA Türk Kızılay, şiddetli depremlerin yaşandığı Venezuela'da 1000 paket hijyen seti yardımında bulundu.

Kızılay ekipleri, depremden en çok etkilenen La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta Venezuela Kızılhaçı ile işbirliğinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Diğer 500 hijyen seti de depremzedelere dağıtılmak üzere yardımların toplanıp düzenlendiği Jose Maria Vargas Stadyumu'nda La Guaira Valiliği'ne teslim edildi.

Hijyen setlerinin teslimine Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ve La Guaira Valisi Jose Alejandro Teran'ın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, AFAD yetkilileri ve UMKE ekibi katıldı.

Karamanoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Türk Kızılayı'nın yapacağı insani yardımı dağıtmak üzere geldik. Kişisel bakım eşyalarını toparladı Kızılay burada ve 1000 koli La Guaira'daki depremzedelere bağış olarak veriliyor." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) yardımlarından dolayı teşekkür eden Karamanoğlu, YEE'de ders alan öğrencilerin Türk Kızılay'ın temin etmiş olduğu malzemeleri kolilediğini aktardı.

Büyükelçi Karamanoğlu, "Tüm Türkiye, Türk toplumu La Guaira ile tam bir dayanışma içinde ve insani yardım faaliyetlerimiz devam edecek. TİKA'nın yeniden bir yardım faaliyeti olacak, aynı şekilde AFAD da insani yardım gönderiyor. Bütün kurumlarımızla Venezuela ve La Guaira halkının yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

Karamanoğlu, yaptığı yardımdan dolayı Türk Kızılay'a da teşekkür etti.

"Venezuela ve Türkiye arasındaki dostluk bağları güçleniyor"

La Guaira Valisi Teran da "Somut eylemlerle kendini gösteren bu dayanışma ve bu sevgi için teşekkür ederim. Bu destek, dayanışma ve bu sevgi gösterileri sayesinde Venezuela ve Türkiye arasındaki dostluk bağları güçleniyor." dedi.

Teran, Türkiye'nin yardımlarına dikkati çekerek, Türk Kızılay'ın verdiği hijyen setlerinin 10 binden fazla depremzedenin bulunduğu kamplarda dağıtılacağını aktardı.

Venezuela halkının Türkiye'nin yardımlarına sevindiğini söyleyen Teran, "Halkımızın özellikle iki bayrağı yan yana gördüklerinde yaşadıkları sevinci görmek gerçekten etkileyici. Hemen 'Türkiye' diyorlar. Ben de onlara 'Evet bunları bize Türkiye'deki kardeşlerimiz büyük bir sevgiyle gönderiyor' diyorum." ifadelerini kullandı.

Teran, La Guaira'nın inşasının aylar süreceğine dikkati çekerek, yardımlardan dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.

Kişisel temizlik malzemelerinin bulunduğu kolilerin üzerinde "Türk halkından Venezuela halkına sevgi ve dayanışma dileklerimizle" mesajı yer aldı.

Kaynak: AA

Venezuela, Kızılay, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Venezuela'ya Yardım - Son Dakika

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