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Türk Kızılay, Irak'ta 300 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Irak'ta 300 aileye gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay, Irak\'ta 300 aileye gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımında bulundu. Türk Kızılay, ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımlarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca Türk Kızılay, Erbil'deki Bahirka Mülteci Kampı'ndaki Iraklı ihtiyaç sahibi ailelere günlük 2 bin 500 adet ekmek dağıttı ve Şevkat Butik Projesi ile kıyafet yardımı gerçekleştirdi. Ramazan boyunca Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımlarının devam edeceği açıklandı.

01.04.2024 15:03  Güncelleme: 15:03
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Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, Türk Kızılay'ın Erbil yerleşkesinde gerçekleşen gıda yardımına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 300 aileye gıda kolisi dağıttık. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımlarımız devam etmektedir." diye konuştu.

Yine aynı yerleşkede bulunan ekmek fırınında günlük 2 bin 500 adet ekmek ürettiklerini belirten Akkaya, bunları Erbil'deki Bahirka Mülteci Kampı'ndaki Iraklı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını kaydetti.

Akkaya, Türk Kızılay'ın Erbil'deki Şevkat Butik Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelere bağışçılardan gelen kıyafetlerin dağıtımını da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay, ramazan boyunca Irak'ta 5 bin aileye gıda yardımlarının devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Irak'ta 300 aileye gıda yardımı yaptı - Son Dakika

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