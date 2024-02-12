Türk Kızılay Kan Bağış Kampanyası

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Türk Kızılay "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan bağış kampanyası düzenlendi.

Selimiye Meydanı'ndaki mobil kan bağış aracına gelen vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek verdi.

Türk Kızılay'a 56 kez kan bağışında bulunan Behzat Üstün'e plaket verildi.

Üstün, AA muhabirine, kan bağışının önemine dikkat çekti.

Kan aradıkları her an Türk Kızılay'ın yanlarında olduğunu belirten Üstün, "18 yaşımdan beri düzenli olarak kan veriyorum. Herkese tavsiye ederim. Bağışlayacağınız kan ihtiyacı olan kişiye hayat olacaktır." dedi.

Emniyet müdüründen kan bağışı çağrısı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kampanyaya destek verdi.

Kan bağışında bulunan Karaburun, Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından sık sık kan bağış kampanyası düzenlendiğini ifade etti.

Düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu anlatan Karaburun, "Vatandaşlık sorumluluğumuzu düşünerek kan bağışında bulunduk. İnşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza şifa olur. Kan aradığımızda çalacağımız kapı Türk Kızılay, o zaman ihtiyacımız olmadan gerekli stoku zamanında yapmamız icap ediyor. Bu noktada özellikle gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza kan vermelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi doktoru Erhan Aksoy da kampanyanın kentin çeşitli noktalarında ve kamu kurumlarında devam edeceği bilgisini verdi.