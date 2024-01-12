Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı

Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, yaptığı yazılı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bolu'da ve Türkiye'de kan bağışı ihtiyacının, gün geçtikçe daha da arttığını ifade eden Kınacı, kış koşulları ve ramazan ayının yaklaşmasıyla kan bağışlarının düştüğünü kaydetti.

Yardım için uzanan bir elin, en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Kınacı, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Kınacı, vatandaşlardan "insana hayat" olmaları için kan bağışı yapmasını istedi.