 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı

Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla kampanya başlattı. Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, kış koşulları ve ramazan ayının yaklaşmasıyla kan bağışlarının düştüğünü ifade etti. Vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Kınacı, kan bağışı yaparak 'insana hayat' olmalarını istedi.

Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı
12.01.2024 - 15:55,  Güncelleme: 15:58
Abone Ol

Türk Kızılay, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başlayan kış koşullarında kan bağışlarının etkilenmemesi ve stokların artırılması için "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya başlattı.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, yaptığı yazılı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bolu'da ve Türkiye'de kan bağışı ihtiyacının, gün geçtikçe daha da arttığını ifade eden Kınacı, kış koşulları ve ramazan ayının yaklaşmasıyla kan bağışlarının düştüğünü kaydetti.

Yardım için uzanan bir elin, en güçlü bağ olduğunu vurgulayan Kınacı, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Kınacı, vatandaşlardan "insana hayat" olmaları için kan bağışı yapmasını istedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Kızılay, Bolu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika


16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız

Son Dakika
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 17:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, kış koşullarında kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement