Türk Kızılay Kosova'da Kurban Kesimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Kızılay Kosova'da Kurban Kesimi

Türk Kızılay Kosova\'da Kurban Kesimi
28.05.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Prizren'de 3,500 aileye kurban eti ulaştırarak dayanışma gösterdi.

Türk Kızılay, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde kurban kesimi yaparak 3 bin 500'den fazla ihtiyaç sahibi ailenin yanında oldu.

Türk Kızılay, vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Kosova'nın Prizren şehrinde kurbanlık kesimi yaptı.

Türk Kızılay Kosova Ekip Başkanı Utkuhan Yıldırım, buradaki konuşmasında, Kurban Bayramı kapsamında sahada vatandaşlarla bir araya geldiklerini, Türkiye'den kardeşlik ve dayanışma mesajı taşıdıklarını söyledi.

Bölge halkının bayramını kutlayan Yıldırım, "Türkiye'den ve Türk Kızılaydan selam getirdik. Beraber olduğumuz için çok sevinçliyiz. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun, bereket getirsin." ifadesini kullandı.

Bağışçılar tarafından verilen vekaletler doğrultusunda kurban kesimlerinin Türk Kızılay ekiplerinin gözetiminde ve veteriner hekimlerin kontrolünde yapıldığını dile getiren Yıldırım, kesimlerin İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, kurban etlerinin Kosova genelinde 3 bin 500'den fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Yıldırım, Türk misafirperverliğinin bir göstergesi olarak bayram namazının ardından vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulunduklarını söyledi.

Türk Kızılay organizasyonunda kesilen kurbanların etleri, Kosova Kızılhaçının desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Öte yandan, Türk Kızılay, Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yaklaşık 30 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak.

Kaynak: AA

Prizren, Kızılay, Kurban, Güncel, Kosova, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Kosova'da Kurban Kesimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
21:00
Aziz Yıldırım’ın Vedat Muriqi’den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:52
Tokat’ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2’si kayıp
Tokat'ta elektrikli bisikletle Kelkit Çayına düşen 4 gençten 2'si kayıp
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 21:55:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay Kosova'da Kurban Kesimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.