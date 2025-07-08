Türk Kızılay Salıpazarı Şubesinden vatandaşlara aşure ikramı

Türk Kızılay Salıpazarı Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, aşurenin birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Beyazıt, "Büyük fedakarlıklarla hazırlanan aşureleri vatandaşlarımıza ikram ederek, onlarla muharrem ayının bolluk ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Salıpazarı Şube Başkanı Emre Yaman ise aşurenin toplumda kaynaşmayı artıran özel anlamı olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür etkinlikler, toplumsal bağları kuvvetlendiren güzel vesilelerdir." ifadesini kullandı.

Programa Belediye Başkan Vekili Murat Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fahri Arıcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Barış Aydoğdu, Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile vatandaşlar katıldı.