Türk Kızılay Şırnak Şubesi Silopi Temsilciliği, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında özel gereksinimli çocuklara diş fırçası, diş macunu ve hijyen malzemesi dağıttı.

Silopi'de faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kızılay gönüllüleri merkezde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Gönüllüler, çocuklara ağız ve diş sağlığının korunması ile kişisel hijyenin önemi hakkında bilgiler vererek farkındalık oluşturdu.

Etkinliğin ardından özel gereksinimli çocuklar, verilen diş bakım ve hijyen malzemeleri için Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.