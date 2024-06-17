Türk Kızılayı, Nijer'de 2.725 büyükbaş kurban kesti - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Nijer'de 2.725 büyükbaş kurban kesti

Türk Kızılayı, Nijer'de düzenlediği vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 2.725 büyükbaş kurban kesti. Kesilen hayvanların etleri ihtiyaç sahibi Nijer halkına dağıtıldı ve bağışçılara SMS ile bilgi verildi. Türk Kızılayı yetkilileri, operasyonun başarıyla tamamlandığını ve gönüllülere teşekkür etti.

17.06.2024 15:11
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Türk Kızılay vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de 2 bin 725 büyükbaş kurban kesti.

Türk Kızılay Nijer Koordinatörü Emrah Göktürk, AA muhabirine, Afrika'da, dünyanın en fakir üçüncü ülkesi Nijer'de vekaletle kurban organizasyonu düzenlediklerini belirterek, burada dört bölgede 2 bin 725 büyükbaş, toplamda 19 bin 75 hisse kurbanın kesimini tamamladıklarını söyledi.

Kesimi yapılan hayvanların etlerinin parçalanması sonrası ihtiyaç sahibi Nijer halkına dağıtıldığını belirten Göktürk, aynı anda SMS yoluyla kurbanlarının kesildiği bilgisinin bağışçılara iletildiğini aktardı.

Göktürk, Türk Kızılay'a bağış yapan herkese teşekkür ederek, veteriner hekim ve din görevlileri nezaretinde bu operasyonu başarıyla tamamladıklarını kaydetti.

Kızılay olarak dünyanın birçok ülkesinde kurban kesimi yaptıklarının altını çizen Göktürk, bu organizasyonları ayrıca gönüllülerle yürüttüklerini anlattı.

Göktürk, kestikleri kurbanları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, kendilerini ve Nijer halkını yalnız bırakmayan gönüllülere teşekkür etti.

Genç Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Balcı ise Genç Kızılay gönüllüleri olarak kurban organizasyonu kapsamında Nijer'de görev aldıklarını belirterek, tüm kurbanlıkları İslami usullere uygun olarak kestiklerini söyledi.

Kurbanlıkların kesiminin yanı sıra yerel halka dağıtımını da yaptıklarını ifade eden Balcı, Nijer'deki vatandaşların yüzlerinde gördükleri tebessüm ve mutluluk karşısında kendilerinin de mutlu olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Nijer'de 2.725 büyükbaş kurban kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Kızılayı, Nijer'de 2.725 büyükbaş kurban kesti - Son Dakika
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