Türk Kültür Mirası Konferansı

Trakya Üniversitesinde "Balkanlarda Türk Kültür Mirası Üzerine Değerlendirme" konulu konferans düzenlenecek.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil konuşmacı olarak yer alacak.
6 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te başlayacak konferansta, Balkan coğrafyasındaki Türk kültür mirasının tarihsel gelişimi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konuları ele alınacak.
