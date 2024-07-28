Türk Kültüründe Önemli Bir Miras: Hamamlar - Son Dakika
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Türk Kültüründe Önemli Bir Miras: Hamamlar

Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan ve 1990'lı yıllara kadar yoğun olarak tercih edilen hamamlar, son yıllarda geleneği sürdürmek isteyen bazı müşteriler ve işletme sahipleri tarafından yaşatılıyor. Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Karacabey Hamamı tarihi yapısıyla Osmanlı mimarisinin örneklerini geçmişten günümüze taşıyor.

28.07.2024 12:20
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Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan ve 1990'lı yıllara kadar yoğun olarak tercih edilen hamamlar, son yıllarda geleneği sürdürmek isteyen bazı müşteriler ve işletme sahipleri tarafından yaşatılıyor.

Bazı meslekler, zamanla unutulmaya yüz tutmuş olsa da kökleri derinlere uzanan ve toplumun kültürel dokusunda iz bırakan önemli bir mirası temsil ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Mesleklerin Son Temsilcileri" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde, hamam kültürünü yaşatan işletmeci ile keseciler, mesleğin inceliklerini anlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Karacabey Hamamı tarihi yapısıyla Osmanlı mimarisinin örneklerini geçmişten günümüze taşıyor.

İşletmeci Öner Aydın, Tarihi Karacabey Hamamı'nın inşasına 1427 yılında başlandığını ve 1440 yılında tamamlandığını, bir süre kapalı kaldığını belirterek, 1989 yılında da kendi firmaları tarafından onarılarak tekrar faaliyetine başladığını söyledi.

Karacabey'in Ankara'nın en büyük hamamı olduğunu ifade eden Aydın, hamamda erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı bölüm bulunduğunu söyledi.

"Derbilerde hamam dolup taşardı"

İşletmeciliğe 30 yıl önce askerlik dönüşü ailesinin yönlendirmesiyle başladığını aktaran Aydın, yıllar içerisinde azalan ilgiyi canlı tutmak amacıyla birçok yeniliğe imza attıklarını söyledi.

Aydın, hamamın erkekler bölümüne bir dönem maç izlenebilmesi için televizyon aldıklarını, "Hamamda maç izlemek ücretsiz" kampanyası başlattıklarını ve o dönem özellikle derbi maç yayınının olduğu günlerde hamamın tıka basa dolduğunu aktardı.

"90'lı yıllarda bütün odalarımız dolu oluyordu"

Aydın, hamamın erkekler bölümünde 28 oda bulunduğunu ve şu an yalnızca birinin dolu olduğunu dile getirdi.

Hamam kültürünün geçmişten günümüze değişimler gösterdiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"90'lı yıllarda 28 odanın 28'inin dolu olduğunu bırakın, merdivenlerde, koltuklar da sıra bekliyorlardı. O zaman Ankara'da çok fazla hamam yoktu, doğal gaz yoktu. Şimdi artık bütün evlerde doğal gaz var. Nesil değişiyor, gençler pek fazla bilmiyor hamam kültürünü. Bilen gençlik babasının getirdikleriyle öğrenmiş, o alışkanlığı kazanmış. Ama şimdi bir gelen de bir daha bırakmıyor kolay kolay. Çünkü hamamda keselenmek, kese köpük, masaj yaptırmak vücudun resmen gözeneklerini açıyorsunuz. Vücudunuz hava alıyor, bu da sizi daha zinde tutuyor daha sağlıklı."

Aile mesleği

Karacabey Hamamı'nda görev yapan 16 keseciden biri olan Aydın Gövenç de mesleğe 21 yaşında başladığını, babasının ve ağabeyinin de aynı işi yaptığını söyledi.

Mesleği ailesinden öğrendiğini ifade eden Gövenç, "Sabah geldiğimizde üzerimizi değişiyoruz. Normal keseci kıyafetleri giyiyoruz. Müşteri olursa işimize başlıyoruz, olmazsa bekliyoruz. Sıcak bir ortam olduğu için zor bir meslek, sonuçta sıcağın içinde çalışıyorsun. Tabii ki zorlukları var. Bedenle çalışıyorsun, güçle çalışıyorsun. Bir günde 10 müşterin de oluyor, 15 de oluyor, değişiyor gününe göre."

Gövenç, müşteriler arasında siyasetçiler ve sanatçıların da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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