Türk Malı İmajına Zarar Veren Firmalara Ceza - Son Dakika
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Türk Malı İmajına Zarar Veren Firmalara Ceza

Türk Malı İmajına Zarar Veren Firmalara Ceza
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CHP'li Gürer, 23 firmaya ceza verildiğini, denetimlerin etkin olmasının şart olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2023 yılından bu yana 23 firmaya Türk malı imajına zarar verdiği gerekçesiyle idari para cezası verildiğine ilişkin soru önergesi yanıtını değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bir firmanın yaptığı hata, binlerce üreticinin emeğine zarar verebilir. Bu nedenle denetim süreçleri daha etkin yürütülmeli, caydırıcı önlemler artırılmalı ve tüketicinin doğru bilgiye ulaşması sağlanmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu soru önergesinde, "Türk malı imajına zarar veren firmalardan 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk aylarında kaç firmaya idari para cezası uygulanmıştır? İdari para cezalarından ne kadar tahsilat gerçekleştirilmiştir? Bu firmaların iştigal alanları nelerdir" sorularını yöneltmişti.

Bolat tarafından önergeye verilen yanıtta, şunlar kaydetti:

"2023 yılında sekiz firmaya, 2024 yılında beş firmaya, 2025 yılında altı firmaya ve 2026 yılının ilk altı ayında dört firmaya, güvenli olmayan veya tağşişe konu olan ya da işaretleme, etiketleme ve belgelendirme işlemleriyle tüketiciyi yanıltan ürünleri ihraç etmeleri nedeniyle idari para cezası uygulanmıştır.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan bu idari para cezalarının toplam 3 milyon 729 bin 167 lira 15 kuruşluk bölümünün ödendiğine ilişkin belgeler Bakanlığa ulaştırılmıştır. İdari para cezası uygulanan firmaların faaliyet alanlarının ise tarım ve gıda ürünleri, ayakkabı ve tekstil ürünleri ile çeşitli sanayi ürünlerinden oluştuğu belirtilmiştir."

Bakanlık ayrıca, Reklam Kurulunun doğrudan "Türk malı" imajına yönelik bir denetim mekanizması yürütmediğini, buna karşın 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda yaklaşık 787 milyon liralık idari para cezası uygulandığını bildirdi.

"ŞEFFAFLIK SAĞLANMALIDIR"

Gürer ise Bakanlığın verdiği yanıtın kamuoyunun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu söyleyerek, "Bakanlık, kaç firmaya ceza verildiğini ve ne kadar tahsilat yapıldığını açıklıyor ancak hangi firmaların Türk malı imajına zarar verdiğini açıklamıyor. Tüketicinin korunması ve ihracatta güven unsurunun sağlanması için yalnızca ceza uygulanması yeterli değildir. Şeffaflık da sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerinin uluslararası pazarlardaki itibarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürer, özellikle tarım, gıda, ayakkabı ve tekstil sektörlerinde yaşanan sorunların tüm üreticileri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Gürer, "Bir firmanın yaptığı hata, binlerce üreticinin emeğine zarar verebilir. Bu nedenle denetim süreçleri daha etkin yürütülmeli, caydırıcı önlemler artırılmalı ve tüketicinin doğru bilgiye ulaşması sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Malı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Malı İmajına Zarar Veren Firmalara Ceza - Son Dakika

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