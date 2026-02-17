Türk Medeni Kanunu'nun 100. Yılı

(ANKARA)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bu büyük hukuk kazanımını korumak ve geliştirmek, laik ve demokratik cumhuriyet değerlerine bağlılığın açık göstergesidir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak eşitlik ve hukuk birliği temelinde yükselen bu kazanıma sahip çıkmayı sürdürecek; toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇYDD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, cumhuriyetimizin hukuk alanında gerçekleştirdiği en köklü dönüşümlerden biridir, Türk hukuk devriminin en önemli adımıdır. 17 Şubat 1926'da kabul edilen bu büyük düzenlemenin 100. yılında, Medeni Kanun'un toplumsal dönüşüme yön veren temel yapı taşı olduğu daha net görülmektedir. Bu düzenleme; toplumsal yaşamı eşitlik ve ortak hukuk ilkesi temelinde yeniden kuran tarihsel bir dönüm noktasıdır. Medeni Kanun, Cumhuriyet'in çağdaşlaşma iradesinin hukuk alanındaki en somut ifadesidir."

Medeni Kanun ile kişi, doğumundan ölümüne dek hak sahibi bir yurttaş olarak tanımlanmış; aile düzeni, miras paylaşımı, mülkiyet ilişkileri ve günlük yaşamın temel bağları çağdaş hukuk anlayışı üzerine kurulmuştur. Din temelli çoklu hukuk uygulamalarına son verilerek tek ve ortak bir hukuk düzeni sağlanmış, yurttaşlık bağı güçlendirilmiş, hak ve yükümlülüklerde eşitlik güvence altına alınmıştır. Yüz yıldır yürürlükte olan bu kanun, hukuk karşısında herkes için aynı ölçütlerin geçerli olmasını sağlayarak toplumsal düzeni ortak kurallar temelinde sağlamlaştırmıştır.

Bu yönüyle Medeni Kanun, gerçek anlamda bir kadın devrimidir. Tek eşlilik, resmi nikah, yargı kararı olmadan boşanmanın geçersizliği, evlilik yaşı düzenlemesi ve kız ile erkek çocuklara eşit miras hakkı; aile yapısını hak ve sorumluluk dengesi üzerine oturtmuştur. Bir asır önce güvence altına alınan bu haklar, kadınların toplum yaşamına eşit katılımının temel dayanaklarından biri olmayı sürdürmektedir. Kadın, yalnızca aile içindeki konumuyla değil, kendi kimliği ve haklarıyla toplumun eşit öznesi olarak hukuk korumasına kavuşmuştur.

Türk Medeni Kanunu'nun özünde eşitlik, özgürlük ve ortak hukuk anlayışı yer alır. Kabulünün 100. yılını kutladığımız Medeni Kanun, laik cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen devrimlerin ne denli ileri görüşlü ve kalıcı olduğunun güçlü bir kanıtıdır. Aynı zamanda, hukuk devletinin sürekliliği ve toplumsal barışın korunması açısından vazgeçilmez bir çerçeve sunmaktadır.

Bu büyük hukuk kazanımını korumak ve geliştirmek, laik ve demokratik cumhuriyet değerlerine bağlılığın açık göstergesidir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak eşitlik ve hukuk birliği temelinde yükselen bu kazanıma sahip çıkmayı sürdürecek; toplumsal yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğiz."