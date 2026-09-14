Türk milletvekilleri, Filipinler'in güneyindeki Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde seçimleri takip etti

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Adem Yıldırım, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ile AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde (BARMM) özerklik sonrası yapılan ilk seçimleri bölgede takip etti.

Turan, Yıldırım, Mesten ve Tuğrul'dan oluşan TBMM heyetinin Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde yaptığı çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

İslam'la 14'üncü yüzyılda tanışan, Osmanlı döneminde siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin kurulduğu, İspanyol ve Amerikan sömürgeciliğine karşı asırlık mücadelesiyle kimliğini ve inancını koruyan Moro'da olduklarını aktaran Turan, TBMM heyeti olarak Morolu Müslümanların hür iradesinin sandığa yansımasına şahitlik etmek için bölgeye geldiklerini belirtti.

Turan, bölgedeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye olarak öncelikle Bangsamorolu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere buraya geldik. Tüm milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere selamlarını getirdik. Morolu Müslüman kardeşlerimizin yanındayız, buradayız, her daim dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Kardeşlik duygularıyla buradaki süreci en yakından takip etmek üzere geldiklerini dile getiren Turan, Morolu Müslümanların huzur, barış ve refah içerisinde varlıklarını ve birliklerini devam ettirmelerinin mutluluk ve onur kaynağı olacağını söyledi.

Bangsamoro Türk Eğitim Akademisi ziyareti

Turan, yaptığı bir diğer paylaşımda, Bangsamoro'da Türkiye'nin gönül köprülerinden biri olan Bangsamoro Türk Eğitim Akademisini ziyaret ettiklerini bildirerek???????, "Selçuklu mimarisiyle yükselen Akademi, Bangsamoro'da kurulan ilk uluslararası nitelikli üniversite olma özelliğiyle Türkiye ile Moro Müslümanları ve Filipinli kardeşlerimiz arasındaki kardeşliğin, eğitim, ilim ve insan yetiştirme yoluyla geleceğe taşınmasının güzel bir örneğini oluşturuyor." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, sekiz güzide sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde ve koordinasyonunda hayata geçirilen bu eserin "Türkiye'nin Moro Müslümanlarıyla kurduğu kardeşlik bağının kalıcı bir nişanesi" olduğunu vurguladı.

Turan, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, ziraattan sosyal bilimlere uzanacak yeni fakültelerle büyüyecek bu eserin, geleceğin nesillerine bırakılacak güçlü bir miras olacağına değinerek, "İnanıyoruz ki burada yetişen her genç, Türkiye ile Filipinler ve Bangsamoro arasındaki dostluk ve kardeşliğin yarınlara taşınmasında birer gönül elçisi olacaktır. Bu güzel eserin bugünlere gelmesinde emeği ve gayreti bulunan başta öncülük eden kuruluşlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Milletimizin duası ve desteğiyle bu gönül köprüsünün daha da güçlenerek kardeşliğimizi nesilden nesile taşımasını niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filipinler Seçim Komisyonu Başkanı ile görüşme

TBMM heyeti olarak Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC) Başkanı George Erwin M. Garcia ve üyeleriyle bir araya gelerek seçimlere ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktaran Turan, Morolu Müslümanların hür iradesinin sandığa en güçlü şekilde yansımasını, bölgede barış, huzur ve kardeşlik ikliminin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Turan, bir diğer paylaşımında, "Bangsamoro'daki kardeşlerimiz, kendilerine yakışan olgunluk, sağduyu ve vakar içerisinde vatandaşlık haklarını kullanarak sandık başına gitti. Yer yer yaşanan üzücü hadiseler ve gerilimlere rağmen seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Seçimlerin Morolu Müslümanlar, Filipinler ve bölge için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Farklı bir paylaşımda da Bangsamoro'daki oy verme ve sayım işlemleri tamamlandığını belirten Turan, oy sayım belgelerinin merkeze ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Turan, seçim izleme komitesinin bir sonraki oturumu yarın yerel saatle 09.00'da yapmaya karar verdiğini aktararak, yarınki oturumdan itibaren gözlemci olarak oy sayım belgelerinin merkeze ulaşmasıyla birlikte süreci izleyeceklerini kaydetti.

Moro halkı, özerklik sonrası bölgede ilk kez sandık başına gitti

Filipinler'in güneyinde Müslüman Mindanao'da bulunan BARMM'da halk, özerklik sonrası bölgede ilk kez sandık başına gitti.

Bölgedeki seçimde BARMM'nin temel yasası olan Bangsamoro Organik Yasası (BOL) uyarınca bölge parlamentosu, ilk kez doğrudan halkın tercihiyle belirlenecek.

Yeni bölgesel parlamento, geçici olarak görev yapan Bangsamoro Geçiş Otoritesi (BTA) parlamentosunun da yerini alacak.

Filipinler İstatistik Kurumunun 2024 verilerine göre Bangsamoro bölgesinde, çoğunluğu Müslüman ve Moro etnik grubundan oluşan yaklaşık 5,5 milyon kişi yaşıyor. Bölgede kayıtlı seçmen sayısı 2,4 milyon.

80 sandalyeli Bangsamoro Parlamentosu'nda siyasi partiler nispi temsil esasına dayalı 40 sandalye için yarışacak. Kalan 40 sandalyenin 32'si kırsal kesimdeki seçim bölgelerinden, 8'i ise Moro kökenli olmayan yerli halkların yaşadığı bölgelerden belirlenecek.

Bölgesel Başbakanlık (Chief Minister) koltuğunun sahibi de yasama döneminin ilk gününde 80 üyeli yeni Bangsamoro Parlamentosunda yapılacak seçimle belirlenecek.

21 Ocak ve 6 Şubat 2019'da yapılan referandumlarda, bölgeye kapsamlı özerklik getiren BOL kabul edilerek Müslüman Mindanao'da BARMM resmen oluşturulmuş ve geçici olarak BTA kurulmuştu.