Türk Mizah Kültürü Sempozyumu Ankara\'da

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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Ankara'da "Türk Mizah Kültürü" sempozyumu düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mizah üzerine sunum yapan Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Özkan, Türk fıkralarının tanımını anlattı.

Özkan, "Fıkralar, insan ve toplum içerisindeki gülünç durumlar, hoşa gitmeyen çarpıklıkları ve zıtlıkları mizah yoluyla dile getirmek ve eleştirmek suretiyle kültürel kimliğimizin hudutlarını belirler." dedi.

Bu kimliğin kolektif değer hükümlerinin toplamı olduğunu kaydeden Özkan, mizah ve sağlık konusunda son yıllarda pek çok çalışma yapıldığına işaret etti.

Özkan, "Gülmenin, davranış olarak duygu, düşünce, hafıza ve merkezi sinir sisteminde fizyolojik bir cevap olarak ortaya çıktığı, vücudun işleyişini yönlendiren hormonların salgılarıyla bağışıklık sistemini harekete geçirerek insan organizmasının mikroplara ve hastalıklara karşı direncini artırdığı laboratuvar ortamlarında tespit edilmiştir." diye konuştu.

Sempozyumda çok sayıda akademisyen de Türk mizah kültürü hakkında değerlendirmelerde bulundu.