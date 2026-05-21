Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt'te "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinliklerle yöresel lezzetler tanıtıldı.

Diyarbakır Valiliğince, Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, "Diyarbakır'ın Sofrası" adıyla düzenlenen etkinlikte, Roma dönemine ait 4 yiyecek ve 1 içecek orijinal tariflerine göre hazırlandı.

Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Zerzevan Kalesi'nde uzman ekip tarafından Roma döneminden kalan tariflerin yeniden yapıldığını söyledi.

Öztürk, "Zerzevan Kalesi bizim için çok önemli bir turizm destinasyonu. Aynı zamanda Diyarbakır'ımızın gastronomisi de çok büyük ve çok iddialı. Hem Roma'nın geçmişten gelen birikimi hem de Diyarbakır'ımızın mevcut güçlü mutfağıyla Türk mutfağını başlatmış olacağız." dedi.

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da 12 yıldır süren kazılarda çıkan birçok pişirme kabının, servis kabının ve farklı soslukların bir yemek kültürünün varlığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında tadıma sunulan yemeklerin hazırlanmasında antik kaynaklardan yararlandıklarını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Antik yazarların verdiği reçetelerden yola çıkıp Zerzevan'daki bulgularla da birleştirerek bir menü hazırladık. Bire bir antik reçetelere göre yapıldı. Bu yemeklerin de burada tüketildiğini biliyoruz. Zerzevan'da tüketilen ve antik yazarların bahsettiği 5 ürünü ortaya koyduk. Burada kalıntılarına ulaştığımız ürünler bunlar. Dört yemek ve bir içecek sunumu yaptık."

Konuşmaların ardından hazırlanan Pullus (ana yemek), Globi (tatlı), Domestica (tatlı), Panis (ekmek) ve Posca (içecek) katılımcılara tattırıldı.

Batman

Batman'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri ve aile destek merkezlerinde hazırlanan yemekler kurulan stantlarda sergilendi.

Vali Ekrem Canalp alanda kurulan stantları gezdi, yemekler hakkında aşçılardan bilgi aldı.

Stant ziyaretlerinin ardından sergilenen yemekler ziyaretçilere ikram edildi.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı etkinliklerinin geleneksel yemeklerin geleceğe aktarılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yöresel ve geleneksel lezzetlerin turizm açısından önemli olduğunu belirten Canalp, "Bu tür programlar aynı zamanda turizmin en önemli bileşenlerinden birisi olan gastronominin yerleşmesinde ve kökleşmesinde çok önemli bir paya sahiptir." diye konuştu.

Etkinliğe vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın kooperatifi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Mardin Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte yöreye özgü lezzetler tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör yemekler hakkında aşçılardan bilgi aldı.

Programda farklı pişirme teknikleri ve çeşitli ritüellerle sunulan lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Siirt

Siirt'te Valilik öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile bazı kurumların desteğiyle "Bir Sofrada Miras" temasıyla Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte, kentin tescilli lezzetleri büryan, perde pilav, gebole tatlısı ile diğer yöresel lezzetler sergilendi.

Vali Kemal Kızılkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Siirt'in; zengin kültürel mirası, doğal güzellikleri, inanç turizmi ve kendine özgü yöresel lezzetleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Kentin eşsiz lezzetlerinin tanıtımının önemine dikkati çeken Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle büyük emek ve özveriyle bu kültürü yaşatan hanım kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Büryan kebabı, perde pilavı, kitel, yöresel tatlı ve çorbalarıyla Siirt mutfağı gastronomi turizmi açısından çok özel bir yere sahiptir. Bu zenginliği korumak, coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmak, gastronomi rotaları oluşturmak ve Siirt mutfağını bir marka haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç de kentin kendine has lezzetleriyle literatürde özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı iklimi, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bereketli toprakları ile Siirt'e özgü içli köftesi, etli sumaklı Siirt dolması, ırk, Tillo heriresi, gebole tatlısı ve daha nice gastronomi lezzetiyle; doğal güzellikleri, tarihi mekanları, bağrında barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer kadim bir kenttir." ifadelerini kullanan Genç, en büyük amaçlarının bu güzel coğrafyayı her yönüyle tanıtmak olduğunu bildirdi.

Etkinlikte, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen Zivzik narının tescil beldesi İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından Vali Kızılkaya'ya takdim edildi.

Yöresel lezzet stantlarının ziyaret edilmesiyle etkinlik sona erdi.