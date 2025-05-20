Türk Mutfağı Haftası Paris'te Kutlandı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası Paris'te Kutlandı

UNESCO'da Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı, büyükelçi etkinlikten duyduğu mutluluğu ifade etti.

20.05.2025 00:05
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilciliği, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Türk mutfağının klasik lezzetlerinin tanıtıldığı resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde temsilcilikte düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatoş Özsoy, uzman diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ve farklı ülkelerin UNESCO nezdindeki daimi temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği işbirliğiyle "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen resepsiyonda, Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı.

Davetlilere, resepsiyonda su böreği, kuru patlıcan dolması, aşure, kazandibi ve şekerpare gibi çeşitli lezzetler ikram edildi.

"Bu yıl, klasik Türk mutfağına odaklanıyoruz"

Büyükelçi Aybet, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası nedeniyle çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, davetlilere katılımlarından ötürü teşekkür etti.

Aybet, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi olduğundan bu yana 4. kez Türk Mutfağı Haftası kapsamında davet düzenlendiğini anımsatarak, "Bunu bir kez daha bu yıl yapmaktan ve sizleri yeniden görmekten çok mutluyum çünkü bu muhtemelen UNESCO'nun en tanınan etkinliği." ifadelerini kullandı.

Geçen yıllarda Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin belirli bölgelerinin lezzetlerinin tanıtıldığını hatırlatan Aybet, "Bu yıl, klasik Türk mutfağına odaklanıyoruz." dedi.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Özsoy da Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfağı olduğunu belirterek, davetlileri Türk lezzetlerini tatmaya davet etti.

"Sürdürülebilir beslenme atıkların azalmasını sağlar"

Uzman diyetisyen Keçeci Arpacı, sağlıklı beslenmenin kronik hastalıkların önlenmesini sağladığını vurguladı.

Keçeci Arpacı, insanların gerekli protein, karbonhidrat, yağlar, vitamin ve mineralleri aldığında, koruyucu sağlık hizmetine katkıda bulunduğunu ifade ederek, bu konuda UNESCO'nun, Türk mutfağından Akdeniz tipi diyeti onayladığını belirtti.

Akdeniz diyetinin Türk mutfağının vazgeçilmezi olduğunu kaydeden Keçeci Arpacı, "Biz o yüzden sağlıklı beslenmeyi Akdeniz tipi diyetle bağlıyoruz." dedi.

Keçeci Arpacı, sürdürülebilir beslenmenin son yıllarda artan obeziteyi önlemedeki öneminin altını çizerek, "Sürdürülebilir beslenme sosyaldir, çevreseldir. Sürdürülebilir beslenme atıkların azalmasını ve doğru beslenme ile hücresel yenilenmenizi sağlar." şeklinde konuştu.

"Türk mutfağı çok değerli, çok koruyucu"

Doğru beslenmenin hastalıkların komplikasyonlarını önlediğini dile getiren Keçeci Arpacı, "Burada önemli olan sürdürülebilir beslenmenin Türk mutfağıyla bağlanması, yani yeterli protein alımı, yeterli sebze, yeterli meyve, yeterli yağ tüketimi." ifadesini kullandı.

Keçeci Arpacı, Türk mutfağının çeşitliliğine işaret ederek, "Türk mutfağı çok değerli, çok koruyucu ve gerçekten sağlığına düşkün insanlar için çok önemli bir mutfak. Türk kahvesinin de faydaları oldukça fazla. Ben her sabah güne bir fincan Türk kahvesiyle başlıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Mutfağı Haftası Paris'te Kutlandı - Son Dakika

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