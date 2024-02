Türk öğrenciler Tahran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi

Güncel

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, İran'daki üniversitelerde okuyan Türk öğrencileri kahvaltılı bir programda bir araya getirdi.

Tahran'daki bir Türk restoranında gerçekleştirilen programa Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Eğitim Müşaviri Doç.Dr. Umut Başar, Üçüncü Katip Muhteşem Uğurlu, üniversitelerde Türkçe eğitimi veren akademisyenler ile farklı üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden öğrenciler katıldı.

Tahran haricinde Tebriz ve Şiraz'daki üniversitelerden öğrencilerin de katıldığı, Türk kahvaltısı ikram edilen programda Büyükelçi Kırlangıç ile Eğitim Müşaviri Başar ve Üçüncü Katip Uğurlu öğrencilerle sohbet ederek yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, programı, Kovid-19 ve kendisinin yeni gelmiş olması nedeniyle gecikmiş bir buluşma olarak değerlendirdi.

Kırlangıç, Türk öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "İlk defa bir araya geldik toplu halde. Başka zamanlarda bazı arkadaşlarla görüşüyorduk ama çok verimli oldu benim açımdan." diye konuştu.

Bundan sonra da periyodik buluşmaların Eğitim Müşavirliği öncülüğünde devam edeceğini aktaran Kırlangıç, öğrencilere desteklerinin aralıksız süreceğini ifade etti.

Kırlangıç, öğrencilere başarı dileğinde bulunarak programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitim Müşaviri Başar da İran'da okuyan 50 kadar Türk öğrenci ile kahvaltılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "İran'ın muhtelif üniversitelerinde, mühendislik, tıp ve sosyal bilimleri alanında okuyan çok değerli öğrencilerimiz var. Biz kendileri ile sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.

Öğrencileri, Türkiye'nin "beşeri sermayesi" olarak gördüklerini ifade eden Başar, onları aynı zamanda İran ile Türkiye arasındaki ilişkileri kuvvetlendirecek köprüler olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Başar, öğrencileri, Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye'nin kalkınma ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine ulaştırmada destek olacak neferler olarak gördüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yurt dışındaki öğrencilerle özel olarak ilgilenilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Başar, "Öğrencilerimizin ailelerine sizin vasıtanızla şunları söyleyebilirim; merak etmesinler buradaki öğrencilerimizin bütün problemleri ile gece gündüz demeden 24 saat her an ilgilenmekteyiz." ifadelerinde bulundu.

Başar, bu faaliyetleri altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirme kararı aldıklarını belirtti.

"Türk kahvaltısına hasret kalmıştık"

Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Kübra Nur Akın, Türk öğrencilerle kahvaltı programında buluşmanın güzel olduğunu söyledi.

Akın, "Hem arkadaşlarımı görmek ve sosyalleşmek açısından güzel bir şey oldu hem de uzun zamandır yurt hayatının zorlukları ve yabancı ülkede yaşamanın zorluklarından ötürü bir Türk kahvaltısına hasret kalmıştık. Türk kahvaltısında yiyip içmek tadını alabilmek nasip oldu." diye konuştu.

Programa katıldığı için kendini çok mutlu hissettiğini ifade eden Akın, buluşmada katkısı olan herkese teşekkür etti.

Tahran Üniversitesinde "İslami Dönem İran Tarihi" üzerinde doktora yapan ve ailesi ile programa katılan Murat Celep de Kovid-19 sürecinde Türk arkadaşları ile bir araya gelemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sağ olsun Elçiliğimizin düzenlediği bu kahvaltı programı vesilesi ile bir araya geldik. Çok güzel oldu bizim için, çok farklı. Gördüğünüz gibi her kesin yüzü gülüyor. Çok memnun kaldık, her kese teşekkür ediyoruz."