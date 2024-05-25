1567 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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1567 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

1567 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler belirlendi.

25.05.2024 04:30
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(ANKARA) - 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 1567 Sayılı Kanun Kapsamında Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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