Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü Tatvan\'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Bitlis'in Tatvan ilçesinde tören düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.
Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.
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Kahramanmaraş'ta bir tekstil firması, yerli uzun elyaflı pamuk tohumu üretimi sayesinde pamuk ithalatının azaltılmasını hedefliyor. Firma, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği pamuk tahminleme yapay zeka modeli ve uzun elyaflı pamuk tohumu ıslahı projeleriyle Türkiye'nin tekstil endüstrisini güçlendirmeyi amaçlıyor.
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6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlikler ziyaret edildi.
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