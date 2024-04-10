Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü Tatvan\'da kutlandı

Depremlerden etkilenen illerde Ramazan Bayramı mezarlık ziyaretleri

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlikler ziyaret edildi.