Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü Tatvan'da kutlandı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü Tatvan'da kutlandı

Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. yıl dönümü Tatvan\'da kutlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, konuşmaların yapılmasıyla sona erdi. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret ederek tebrikleri kabul etti.

10.04.2024 12:31
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Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla, Bitlis'in Tatvan ilçesinde tören düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Emniyet Müdürlüğü birimlerini ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, makamına geçerek tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü Tatvan'da kutlandı - Son Dakika

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