(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla Manisa Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenine katıldı.
Törene, Zeyrek'in yanı sıra Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eken, siyasi partilerin il başkanları, bürokratlar, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehter takımı bir gösteri yaptı. Tören sonrası polis ekipleri konvoy düzenlendi.
Tören sonunda Zeyrek ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, öğrencilere hediye takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Manisa'da Kutlandı - Son Dakika
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