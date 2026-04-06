Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Polis Teşkilatı'nın 181. Yıl Dönümü Kutlaması için Duygusal Tanıtım Filmi Yayınlandı

06.04.2026 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı, 181'inci kuruluş yıl dönümünü 'Ay yıldızın gölgesinde biriz' temalı bir tanıtım filmi ile kutladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan film, farklı polis birimlerinin katkılarıyla, toplumsal birlik ve dayanışmayı vurguluyor. Filmde, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun unutulmaz bir sahnesi yer alıyor ve finalde, tüm parçaların birleşimiyle 'Sekiz Köşeli Polis Yıldızı' oluşturuluyor.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan tanıtım filmi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Türk Polis Teşkilatı, 181'inci kuruluş yıl dönümünü; toplumsal birlikteliği ve devlet-millet kenetlenmesini yansıtan, duygu yüklü kısa bir filmle kutladı. 'Ay yıldızın gölgesinde biriz' temasıyla hazırlanan filmde, polis yıldızının her bir köşesinin toplumun farklı kesimlerinden gelen parçalarla tamamlanışı anlatılıyor. Emniyet teşkilatının farklı birimlerine yer verilen film, hayatın içinden sahnelerle ilerliyor. Tanıtım filminde, özel harekat, terörle mücadele, havacılık, asayiş, çevik kuvvet, kriminal, koruma, deniz polisi, atlı polis, yunus, siber, polis arama kurtarma ve trafik polisleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin görüntüleri yer alıyor. Filmin en dikkat çekici anlarından birinde ise A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu sahnede beliriyor. Çalhanoğlu, polis selamı vererek çantasından çıkardığı gizemli parçayı polislere uzatıyor.

'SEKİZ KÖŞELİ POLİS YILDIZI'

Filmin finalinde, farklı ellerden ve farklı olaylardan gelen bu parçalar bir araya getiriliyor. Parçalar birleştiğinde ortaya çıkan siluet, Türk Polis Teşkilatı'nın göğsünde taşıdığı 'Sekiz Köşeli Polis Yıldızı'nı oluşturuyor. Bu parçaların '15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bir araya getirilmesi, anlatıyı çok daha derin ve etkileyici kılıyor. Her biri farklı görevlerde, farklı birimlerde çalışan emniyet mensuplarının temsil ettiği bu parçalar; aslında çeşitliliğin, fedakarlığın ve ortak bir ideal etrafında kenetlenmenin simgesi haline geliyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 22:41:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.