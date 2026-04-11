İstanbul'da Polis Gecesi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

11.04.2026 02:30
İstanbul'da düzenlenen 'Polis Gecesi' etkinliğinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yılı kutlandı. Katılımcılar arasında önemli isimler yer aldı ve polislerin ekonomik istikrar için önemi vurgulandı.

İstanbul'da, Türk Polis Teşkilatının 181. yılı dolayısıyla 'Polis Gecesi' etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tüm Amiral Serkan Tezel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Aydın Dursun Özbek, askeri erkan, emniyet müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmalarının ardından program Emniyet video gösterimi ile devam etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasında polislerin huzur ve güvenlik için önemini vurgulayarak, 'Huzurun olmadığı yerde üretim de olmaz. Ekonomi de olmaz. Hayat da olmaz. Disiplinli ve etkin bir polis teşkilatı, sadece halkın huzurunu değil, ülkemizin ekonomik istikrar ve kalkınmasını da güvence altına almaktadırlar' dedi. Ayrıca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'a ve tüm polis mensuplarına teşekkür ettiğini belirtti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, 'Hep birlikte bu akşam burada teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Şanlı teşkilatımız 181 yaşında. 181 yıldır milletimize hizmette büyük fedakarlıklar gösteren teşkilatımızın simgesi üniformamız, adanmışlığın, sadakatin ve gerektiğinde şehadetin timsali olmuştur' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güvenlik, İstanbul, Kültür, Güncel, Polis, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
