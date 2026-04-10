Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü İspir'de kutlandı

10.04.2026 17:02
Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında İspir'de tören düzenlendi.

İspir Hükümet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Komiser Yardımcısı Mustafa Uyumaz, Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın tarihte her zaman kahramanlık destanları yazdığını belirten Uyumaz, "181 yıllık tarihini kahramanlık destanları ile süsleyen, bugün de ülkemizin dört bir yanında ve sınır ötesinde destan yazmaya devam eden Türk Polis Teşkilatı, çalışmalarını ilk günlerdeki aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile sürdürmektedir." dedi.

Törenin ardından Tarihi İspir Tuğrulşah Cami'sinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İlçe Emniyet Amiri Vekili Sinan Bağcı da programa katılan kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA

