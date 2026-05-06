Türk Pop Müziğinin Efsanesi Mehmet Taneri Hayatını Kaybetti

"Bir Zamanlar", "Sen Sen Sen" ve "Seni Sevmek" adlı eserleriyle unutulmazlar arasına giren Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Mehmet Taneri 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımla Taneri'nin vefatına ilişkin üzüntüsünü aktaran sanatçı Ali Kocatepe, "1960'ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 1960 ve 1970'lerde ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 1990'ların başında Sultanköy'de komşu olduk. Kızları Nükhet ile kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdü. İki aile çok yakındık. Akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

1960'lı yıllarda müzik dünyasına girdi

Sanatçı, Emin ve Nükhet Taneri çiftinin üç çocuğundan biri olarak 1940'ta dünyaya geldi. Türk pop müziğinin erken dönemine adını yazdıran sanatçı, döneminin sevilen erkek sanatçıları arasında yer aldı.

Sanat hayatına 1966'da Selim Özer Orkestrası'nda vokalist olarak başlayan Taneri, aynı yıl orkestrayla "Her Yerde Kar Var" plağını doldurdu.

Daha sonra Durul Gence Orkestrası'na katılan sanatçı, 1968'de Durul Gence Beşlisi ile "Sen Sen Sen" plağına imza attı.

Taneri, Doruk Onatkut Orkestrası ile de çalışarak, 1969'da "Seni Sevmek" ve "Ben Sevilmeyi Bilmezdim" eserlerinin yer aldığı 45'liğini yaptı.

1969'da solo yapmaya başladı

Aynı yıl solo kariyere yönelen başarılı sanatçı, "Bu Son Gecemiz", "Bir Yabancı Gibi/Ben miyim İlk Defa Seven", "Çağırsan da Artık Gelemem/Seni Nasıl Unutsam", "Bir Rüya Gibi/Kabahat Bende mi?" plaklarını hayranlarının beğenisine sundu.

Başarılı sanatçı, 1970'te Hey Dergisi okuyucuları tarafından belirlenen "Yılın Erkek Sanatçıları" listesinde yer alarak başarısını katladı.

"Ben miyim İlk Defa Seven" plağını 1971'de dolduran Taneri, 1972'de "Ben Yabancı Değilim/Yıllardan Sonra", 1973'te reklam plağı "Hayatın Gerçek Tadı", 1976'da "Bir Zamanlar" plaklarını hayata geçirdi.

Mehmet Taneri, 1972'de Oğuz Gözen'in yazıp yönettiği "Hayal Uçurumu" filminde başrol oynayarak sinema dünyasına da adım attı.