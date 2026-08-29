Türk Sanayisi Karbon Dönüşümüne Hazır - Son Dakika
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Türk Sanayisi Karbon Dönüşümüne Hazır

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Türk sanayisi emisyon ticaret sistemiyle ekonomik dönüşüm sürecine giriyor. Karbon maliyetleri artacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türk sanayisi Emisyon Ticaret Sistemi ile gerçekleştireceği dönüşüme odaklandı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç:

"Yeni sistemle karbon, izlenen ve raporlanan bir çevre göstergesi olmanın ötesinde üretim maliyetlerini, yatırım kararlarını ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen ekonomik bir parametre haline geliyor"

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan:

"Önümüzdeki dönemde karbon, çevresel bir gösterge olmaktan çıkarak, maliyet, yatırım, finansman ve rekabetçilik unsuru haline gelecektir. Türk çelik sektörünün elektrik ark ocakları ağırlıklı üretim yapısı, önemli bir avantaj sunmaktadır"

TÜRKÇİMENTO Üst Yöneticisi Volkan Bozay:

"Sektörümüz açısından öngörülebilir, şeffaf ve etkin bir ulusal karbon piyasasının tesis edilmesinde kilometre taşı olan bu dönüşümün sahada kusursuz işleyebilmesi, finansal ve mevzuatsal açıdan dengeli bir geçiş sürecinin sağlanmasına da bağlıdır"

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- "Yapay zeka fabrikaları" KOBİ ve girişimcilere seviye atlatacak

Hızlandırılmış izin ve ruhsat süreçleriyle yüksek kapasiteli fiber bağlantıya sahip olacak özel statülü "yapay zeka büyüme bölgeleri"nin içinde, birden fazla şirketin aynı anda yararlanabileceği "yapay zeka fabrikaları" yer alacak

Bu fabrikalar için ana veya öncü yatırımcıların, işletmeciler, KOBİ'ler, girişimler ve araştırmacılara kapasite ayırması, mentörlük yaparak yerel ekosisteme katkıda bulunması planlanıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- Yaz aylarının ardından ekonomi gündemi hareketleniyor

Ekonomide gözler, 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme oranında olacak

Ağustos ayı ihracat ve enflasyon rakamları 3 Eylül'de açıklanacak

Ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program'ın da eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Avrupa'da aşırı sıcaklar ve kuraklık elektrik sistemindeki kırılganlıkları açığa çıkardı

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember Kıdemli Analisti Chris Rosslowe:

"Soğutma ihtiyacı bulunan büyük termik santraller, sıcak hava dalgalarında kesintilere karşı muhtemelen en kırılgan tesisler"

"Elektrik sistemi, bugünün hava koşullarına göre değil sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görüleceği daha sıcak bir geleceğe göre planlanmalı. Termik santrallerin kullanılabilirliğine ilişkin varsayımlar güncellenmeli"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

5- Ekonomideki direnç ECB'yi eylülde "sigorta amaçlı" faiz artışına yaklaştırıyor

Avro Bölgesi ve Almanya ekonomilerinin ikinci çeyrekte resesyon endişelerini hafifleterek beklentilerin üzerinde büyümesi, eylül toplantısında sıkı para politikası adımlarını sürdürmeyi planlayan ECB üyelerinin hareket alanını genişletiyor

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski:

"(Faiz artışı) Bu hamle, ECB'nin güvenirliğini korumak ve enerji şoklarının ikincil etkilerini önlemek adına masada ancak ECB'nin eylül sonrasında daha da ileri gidip gitmeyeceği tamamen farklı bir hikaye"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Osmanlıya uzanan kökleriyle Türk aileler Harar'da geçmişlerinin izini yaşatıyor

Etiyopya'nın doğusunda yer alan tarihi Harar'a Osmanlı idaresi döneminde gelen Türklerin torunları, geleneklerini ve kökenlerine olan bağlılıklarını kuşaktan kuşağa aktarıyor

"Osmanlı torunları" olarak tanınan Hararlılar, bir yandan günlük hayatlarını sürdürürken diğer yandan Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı)

7- Teniste grand slam mevsimi ABD'de kapanıyor

Toplam 108 milyon dolarla rekor para ödülünün dağıtılacağı 2026'nın son grand slam tenis turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan isimler, 5,5 milyon dolar kazanacak

Kariyerinde ikinci kez ABD Açık ana tablosunda mücadele edecek Zeynep Sönmez, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff ile karşılaşacak

Aryna Sabalenka, tek kadınlarda üst üste 3. şampiyonluğu hedeflerken, tek erkeklerin son şampiyonu Carlos Alcaraz, sakatlığının ardından 4 ay sonra ABD Açık'ta kortlara dönecek

(Emre Aşıkçı/İstanbul) (Grafikli)

8- Beşiktaş'ın 206. yabancı futbolcusu, İtalyan oyuncu Fabio Miretti oldu

(Metin Arslancan/İstanbul)

9- ABB FOMGET'te hedef yeni kadrosuyla sezona hızlı giriş yapmak

Kulüp başkanı Ahmet Güven:

"Kadınlar Süper Lig'de iddialı bir kadro kurduk ve sezona hızlı bir giriş yapacağımızı umuyoruz"

Teknik direktör Cumali Enginar:

"Takıma ve kendime inanıyorum, 4-6 hafta gibi bir sürede iyi bir FOMGET izleyeceğiz"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanayisi Karbon Dönüşümüne Hazır - Son Dakika

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