Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

Güncel

Trump\'a suikast girişimi! Kalabalığa "Dövüşün" diye bağırdı, işte dakika dakika yaşananlar

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.