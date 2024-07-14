Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, terörle mücadeleye proaktif ve kesintisiz operasyonlarla devam edileceğini belirtti.

14.07.2024 13:10
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Irak, Gara, YPG, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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