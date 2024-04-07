Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"