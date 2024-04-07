Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"
Son Dakika › Güncel › Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Andız Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Işın, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Işın, bayram dileklerini iletti.
Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?