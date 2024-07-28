Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi

Güncel

Bonservis bedeli belli oldu! Bu parayı veren Barış Alper\'i alır

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, gelen polise baltayla saldırdılar

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara'da 11, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 5 olmak üzere 16 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."