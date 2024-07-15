Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye\'de 17 teröristi etkisiz hale getirdi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 3 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.