Türk Silahlı Kuvvetleri, İzmir'deki orman yangınına helikopter desteği sağlıyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
MSB resmi X hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildiği kaydedildi.
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