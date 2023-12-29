MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 10 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika