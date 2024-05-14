Türk Sineması 77. Cannes Film Festivali'nde Tanıtılıyor - Son Dakika
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Türk Sineması 77. Cannes Film Festivali'nde Tanıtılıyor

Türk Sineması 77. Cannes Film Festivali\'nde Tanıtılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı'nın organizasyonuyla, Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor. Festivalde, Türkiye'nin kültürel mirası ve Türk sinemasının marka değeri vurgulanacak. Türk sinemasının zenginliği, önde gelen isimlerin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, yeni sinema yasası ve Türkiye'nin film çekim merkezi olarak rekabet gücü de anlatılacak. Bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığı güçlendirilmeyi hedefleniyor.

14.05.2024 21:23
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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfının organizasyonuyla, Türk sineması 77. Cannes Film Festivali'nde tanıtılıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, festivalde, Türkiye'nin kültürel mirasını dünyaya tanıtmak ve Türk sinemasının marka değerini vurgulamak için Türkiye standı kuruldu.

Filmlerden örneklerle Türk sinemasının zenginliği, Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılımıyla ziyaretçilere sunulacak.

Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye'de harcadıkları tutarın yüzde 30'una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan destekler anlatılarak, doğal plato özelliği sayesinde önemli film çekim merkezlerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki rekabet gücü vurgulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ogün Şanlıer, Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilecek bu adımla Türk sinemasının küresel arenadaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cannes'daki Türkiye standında incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de festivalin dünya sinemasının önemli bir vitrini olarak, Türk sinemasının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için mükemmel bir platform sunduğu değerlendirmesini yaptı.

Festivalde, Türkiye'nin sinema endüstrisi ve film yapımcılığı hakkında bilgi vermek için özel bir etkinlik de düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sineması 77. Cannes Film Festivali'nde Tanıtılıyor - Son Dakika

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