Türk Sinemasının Usta İsmi Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti

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(İSTANBUL) - Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'Taçsız Kral', 'Yılan Hikayesi' ve 'İstanbul Kırmızısı' gibi yapımlarda yer alan Türk Tiyatrosu'nun ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer, hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren oyuncu, 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçıları kadrosunda yerini aldı. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. 1988 yılında "devlet sanatçısı" unvanının sahibi olan Ayten Gökçer, 84 yaşındaydı. 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Ayten Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında kızı var.

Ayten Gökçer yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Ayten Gökçer'in ölüm haberi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu, "Sinema ve tiyatromuzun değerli ismi Ayten Gökçer'in vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.