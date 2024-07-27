Türk Sporcuları Paris'teki Olimpiyat Köyü'nde Dostluk ve Entegrasyon Deneyimi Yaşıyor

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İSTANBUL, 27 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü açılış töreni gerçekleştirilen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılacak Türk sporcu kafilesi heyecanla dolu. Sporcular, sadece yarış heyecanı değil ayrıca küresel dostluk ve birlik temalarına da vurgu yaptı.

Kafilenin başkanı Veli Ozan Çakır'a göre tüm dünyadaki farklı kültürler arasında entegrasyonu teşvik eden ve dostluğu derinleştiren olimpiyatlar, Türk sporcuları derinden etkiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü olan Çakır, Paris'ten Xinhua'ya verdiği çevrimiçi demeçte, "Dünyanın dört bir köşesinden insanlar burada bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

"Köye tam bir entegrasyon duygusu hakim" diyen Çakır, ister kıdemli olsun isterse ilk kez katılsın sporcuların Olimpiyat Köyü'nde her ulus, kıta ve kültürden kişilerle bir araya gelerek dönüştürücü bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

Çakır, "O yüzden sporcular burada biriktirdikleri güzel anılar sayesinde ülkelerine pozitif izlenimlerle dönüyor" ifadelerini kullandı.

Çakır, Fransız halkının, gönüllülerin ve olimpiyat yetkililerinin dünyanın her yanından gelen kafileleri sıcak şekilde karşılayıp onlara görülmemiş bir konukseverlik gösterdiğine de dikkat çekti.

Türkiye, Paris'te 18 farklı spor dalında madalya için yarışacak toplam 102 sporcuyla temsil edilecek.

Masa tenisi sporcusu Sibel Altınkaya, Xinhua'ya verdiği demeçte heyecanlarının daha Paris'e varmadan başladığını kaydederek olimpiyatlara katılmanın her sporcunun rüyası olduğunu söyledi.

"Buradaki atmosfer gerçekten inanılmaz" diyen Altınkaya, "Dünyadaki en iyi sporcuları ve her kıtadan şampiyonları görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm spor dallarında sporcular arasında sıcak bir dostluk olduğunu kaydeden Altınkaya, "Olimpiyat Köyü'nde dolaşıp rozet değişiyoruz ve fotoğraf çekiniyoruz. Gerçekten çok hoş bir ortam var" dedi.

Paris'te Alman ve Belçikalı sporcularla antrenman yapan Badminton oyuncusu Neslihan Arın, herkesin birbirine destek olup birbirini motive ettiğini vurguladı. Xinhua'ya konuşan Arın, "Bu sportmenlik, sporcunun gelişiminde son derece önemli" dedi.