Türk Tabipleri Birliği'nde Yeni Yönetim Belli Oluyor

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HABER: ESRA TOKAT KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nde yeni yönetim bugün belli oluyor. Saat 09.00'da başlayan seçimde delegelerin oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Adaylardan Alpay Azap, "Bizleri göreve getirirlerse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi üçüncü gününde seçimle devam ediyor. Kongre, Merkez Konseyin belirleneceği seçimle sona erecek. Sol bloku temsil eden Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi seçime ortak listeyle girme kararı alırken karşılarında ise Çağdaş Türk Hekimleri Birliği adına Hakan Erbay ve listesi yarıştı.

TTB'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılan seçimlerde, 65 tabip odasından 490 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçime birlikte girmeye karar veren Tabip Odaları İnisiyatifi'nin TTB Merkez Konseyi adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap ve Pınar Saip ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

TTB'nin çok önemli bir demokratik kitle örgütü olduğunun altını çizen Azap, "Çok güzel bir kongre geçti. Çok sayıda hekim arkadaşımız çok sayıda tabip odasından gelen delege arkadaşlarımız sağlık alanındaki çeşitli konuları tartışma fırsatı buldular" dedi. Bu kongrenin önemli özelliğinin seçimli bir kongre olması olduğunu ifade Azap, tek liste halinde seçime girme sürecini de şöyle anlattı:

"İlkesel bir uzlaşma oldu"

"Seçimlere normalde 3 liste girecekti. Bizim normalde şöyle bir isteğimiz vardı; önümüzdeki zor dönemde TTB'nin daha güçlü bir faaliyet yürütebilmeleri için tabip odalarından Merkez Konseyi'ne adayların bölgelerden belirlenmesi. Böylece bölgelerdeki hekimlerin, tabip odalarının gücünün merkeze ve merkezin yürüttüğü faaliyetlere yansımasını istiyorduk. Bu taleple ortaya çıkmıştık Tabip Odaları İnisiyatifi olarak. Kendimiz bölgelerden adaylar belirlemiştik. Onun dışında mevcut yönetimde olan arkadaşlarımız vardı. Onların da kendi listeleri vardı. Bu iki liste yine bölgelerden katılım konusunda uzlaşınca, ilkesel bir uzlaşma olunca ittifak gerçekleşti."

"Sağlıkta Dönüşüm dediğimiz programın sonuçları çok daha kötü bir şekilde yaşanıyor"

"Bizleri göreve getirirlerse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diyen Azap şöyle konuştu:

"TTB'nin sağlık alanında birçok çalışması var. Bunları öncelikle artıracağız. Dönem olarak şöyle sıkıntılı bir dönemdeyiz; ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik zorluklar nedeniyle Sağlıkta Dönüşüm dediğimiz programın sonuçları çok daha kötü bir şekilde yaşanıyor. Hekim arkadaşlarımızın özlük haklarındaki gerilemeler, yaşam koşullarındaki gerilemeler çok daha derin bir şekilde yaşanıyor. Bizim önceliklerimiz bunlar olacak. Hekime yönelik şiddet çok önemli bir sorun ülkemizde. Tabii şunun farkındayız bir hekim örgütünün sadece tüm bunları değiştirmesi mümkün değil ama en azından bu sorunlara dikkat çekerek, bu sorunları değiştirme gücü olan yöneticilere bir kamuoyu baskısı oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız. Tabip odalarını bu etkinliklere daha fazla katmaya çalışacağız. Kongreden çıkan sonuç ne olursa olsun tüm ülkemiz için, sağlık ortamı için, hekimler için umarım iyi olur."

"Halk sağlığını savunmaya devam edeceğiz"

Etkin Demokratik TTB'nin adayı olan ve Azap'la aynı listeden yarışa giren Pınar Saip ise, TTB'nin hem toplumsal kamuoyu hem de hekimler açısından çok önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, "O yüzden herkesin gözü bizim üzerimizde. Çok köklü bir kurum TTB. Bu süreçte biraz zorlandık ama sonuçta birlik ve beraberlik ile listeler bir araya gelerek genel kurulumuzu tamamlayacağız. Toplumsal açıdan da yine halk sağlığını savunmaya devam edeceğiz. Etkin demokratik TTB değerlerinin sürdürülmesini sağlayacağız. Çünkü ülkemizde bağımsız demokratik meslek örgütlerine çok ihtiyaç var. İktidarın politikalarına ancak bu şekilde karşı koyabiliriz. Hem sağlık alanında birikmiş yığınlarca sorunlarımız var Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın neden olduğu. Hastalara çok kısa zaman ayrılıyor, randevu bulamıyorlar. Şehir hastanelerinin de bir çöplük olduğunu iktidar da anladı. Sağlık üzerinden hiçbir kurum ticaret yapamaz. Bu programın tamamen kaldırılması için ciddi bir programa ihtiyacımız var. Meslektaşlarımızın özlük haklarının daha iyi olduğu, halkın sağlık hakkının daha iyi korunduğu bir sağlık sistemine dönüştürmemiz lazım. Güçlenerek çıkacağız bu kongreden" diye konuştu.

Saip sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz bu mücadelede kendimizi diğer demokrasi güçlerinden ayrı görmüyoruz. Nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Tıp eğitiminin niteliğini yükseltmek istiyoruz. Bütün kurumlar Türkiye'de dönüşüm geçirdi ama TTB tüm baskılara rağmen hala dimdik ayakta bunu da sürdüreceğiz."