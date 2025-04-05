Türk Tabipleri Birliği'nden Sağlık Hakkı İhlallerine Tepki

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, "Gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde sağlık hakkı ihlallerine son verilmelidir. Gözaltı giriş-çıkış muayeneleri İstanbul Protokolü'ne uygun yapılmalıdır. Tutuklu vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalı, muayene ve tedavi hakları korunmalıdır. Güvenlik güçlerinin topluluklara yönelik orantısız müdahalesine, kişilere yönelik kolluk görevini aşan fiziksel şiddete, yoğun ve yaygın biber gazı kullanımına derhal son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde işlenen sağlık hakkı ihlallerine yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklama şunlar kaydedildi:

"Uzunca bir süredir geniş toplumsal kesimlerin yıkıcı ve ağır sonuçlarına doğrudan maruz kaldığı, hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığı, adaleti ve demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar toplum sağlığını derinden etkileyen ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyaset, toplumsal barışı zedeleyerek ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, emek-meslek örgütlerinden sendikalara kadar demokrasiden hukuktan ve adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı ve tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik hukuksuz gözaltılarla devam eden süreçte binlerce vatandaşımız gözaltına alındı ve yüzlercesi tutuklandı. 19 Mart'tan bu yana eylemlerde farklı illerde en az 2 bine yakın yurttaşımız gözaltına alınmış ve en az 300 yurttaşımız tutuklanmıştır.

"Yoğun biçimde kullanılan biber gazı sağlık alanında ciddi sorunlara yol açmaktadır"

Gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri, güvenlik güçlerinin topluluklara yönelik orantısız müdahalesi, kişilere yönelik kolluk görevini aşan fiziksel şiddet, yoğun ve yaygın biçimde kullanılan biber gazı özellikle sağlık alanında ciddi sorunlara yol açmaktadır. Tutuklu vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi, muayene ve tedavi haklarının kısıtlanması, ilaçlarının zamanında verilmemesi gibi uygulamalar, insan onuruna aykırı ve kabul edilemezdir.

"Gayri hukuki ve keyfi uygulamalar sıradan hale geldi"

Bugün yaşatılan bu gayri hukuki ve keyfi uygulamalar sıradan hale gelmiş ve bu durum milyonlarca yurttaşı, geçmişte ya da gelecekte herhangi bir sebeple gözaltına alınıp tutuklanabilecek durumda bırakmıştır. Kişiler, hukuki bir gerekçe olmadan her an baskı altına alınabilir, kazanılmış hakları kaybedilebilir. Bu durum, hukuki güvenlik ilkesinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelir. Hukuki güvenliğin olmadığı bir yerde, ne hukuk ne de demokrasi kalabilir.

"Gözaltı giriş-çıkış muayeneleri İstanbul Protokolü'ne uygun yapılmalıdır"

Türk Tabipleri Birliği olarak, hukuk ve demokrasi dışı uygulamaların halk sağlığını ciddi olumsuz etkilediğini vurguluyor ve yetkililere çağrı yapıyoruz: Gözaltı ve tutukluluk süreçlerinde sağlık hakkı ihlallerine son verilmelidir. Gözaltı giriş-çıkış muayeneleri İstanbul Protokolü'ne uygun yapılmalıdır. Tutuklu vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi sağlanmalı, muayene ve tedavi hakları korunmalıdır. Güvenlik güçlerinin topluluklara yönelik orantısız müdahalesine, kişilere yönelik kolluk görevini aşan fiziksel şiddete, yoğun ve yaygın biber gazı kullanımına derhal son verilmelidir. Toplumsal barışı zedeleyen kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasetten uzak durulmalıdır. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi değerlerine saygı gösterilmelidir. Sağlıklı bir toplum için insan haklarına, adalete, barışa ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."