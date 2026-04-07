Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı KMÜ'de Açıldı

Türk Tarih Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğinde hayata geçirilen 'Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı', düzenlenen açılış töreninin ardından okuyucularıyla buluştu. Açılışa AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitaplık kapsamında, dil, tarih, edebiyat, spor, güzel sanatlar, toplum bilimleri ve süreli yayınlar gibi farklı disiplinleri içeren 851 kitap ile 287 dergi olmak üzere toplam 1.138 eser KMÜ Kütüphanesi koleksiyonuna eklendi. Bu kitaplığın, disiplinler arası çalışmalara katkı sunarak öğrencilerin ve araştırmacıların bilgiye erişimini güçlendirmesi hedefleniyor.

KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, kitaplığın üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, akademik altyapıyı güçlendireceğini ifade etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen ise projeyle kitaba ve kütüphanelere dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bilime ve bilgiye duyulan ihtiyacın altını çizmek istediklerini söyledi. Karaman Milletvekili Osman Sağlam da koleksiyonun üniversiteye kazandırılmasının önemine değinerek, başarıların artacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar kütüphaneyi gezerek eserleri inceledi. 'Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı', zengin içeriğiyle KMÜ'nün bilimsel ve kültürel birikimine katkı sunarken, öğrenciler ve akademisyenler için önemli bir başvuru kaynağı olacak.