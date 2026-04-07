Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı KMÜ'de Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı KMÜ'de Açıldı

07.04.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Tarih Kurumu ile KMÜ iş birliğinde oluşturulan 'Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı', 1.138 eserin katılımıyla açılış töreniyle okuyuculara sunuldu. KMÜ Rektörü, projeyle akademik altyapının güçleneceğini vurguladı.

Türk Tarih Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğinde hayata geçirilen 'Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı', düzenlenen açılış töreninin ardından okuyucularıyla buluştu. Açılışa AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve çok sayıda davetli katıldı.

Kitaplık kapsamında, dil, tarih, edebiyat, spor, güzel sanatlar, toplum bilimleri ve süreli yayınlar gibi farklı disiplinleri içeren 851 kitap ile 287 dergi olmak üzere toplam 1.138 eser KMÜ Kütüphanesi koleksiyonuna eklendi. Bu kitaplığın, disiplinler arası çalışmalara katkı sunarak öğrencilerin ve araştırmacıların bilgiye erişimini güçlendirmesi hedefleniyor.

KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, kitaplığın üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, akademik altyapıyı güçlendireceğini ifade etti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen ise projeyle kitaba ve kütüphanelere dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bilime ve bilgiye duyulan ihtiyacın altını çizmek istediklerini söyledi. Karaman Milletvekili Osman Sağlam da koleksiyonun üniversiteye kazandırılmasının önemine değinerek, başarıların artacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar kütüphaneyi gezerek eserleri inceledi. 'Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı', zengin içeriğiyle KMÜ'nün bilimsel ve kültürel birikimine katkı sunarken, öğrenciler ve akademisyenler için önemli bir başvuru kaynağı olacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türk Tarih Kurumu, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı KMÜ'de Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:24:35. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı KMÜ'de Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.